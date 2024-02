"Io non mi arrendo...". Polonia vuole proseguire la sua battaglia legale

"Scriva pure che io vado avanti con le mie battaglie legali per avere giustizia, nelle sedi opportune. Il Tar non si è ancora espresso nel merito e presto ci sarà dunque una decisione sugli impianti di San Cassiano a Vico. E intanto valuterò come e dove proseguire la mia attività sportiva, visto che il Comune in realtà non mi ha offerto alternative concrete".

Claudio Polonia, il presidente della Real Academy Lucca, che incontriamo in tribunale, assistito dagli avvocati Luca Fontirossi e Luca Cantini, è molto più calmo e sereno rispetto alle ore concitate di giovedì quando è stato arrestato perché si opponeva alla restituzione degli impianti di San Cassiano al Comune. Il giudice Riccardo Nerucci ha appena convalidato il provvedimento di fermo preso dalla Polizia Municipale, ma solo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, disponendo ora per lui l’obbligo di firma.

"Ho ancora i segni delle manette ai polsi – lamenta Polonia –. Mi hanno trattato come un criminale e non credo che fosse necessario. La benzina che mi sono versato addosso? E’ stato un gesto dettato dalla disperazione di vedermi portare via una mia creatura. A mente fredda non rifarei un gesto del genere e ho scritto ai ragazzi e ai loro genitori per scusarmi e per spiegare loro anche questo".

Proprio quel gesto così eclatante, la minaccia di darsi fuoco, ha finito per aggravare la sua posizione davanti al giudice. Il processo per direttissima è stato aggiornato al 20 febbraio.

"Io volevo solo parlare di persona con il sindaco Pardini e con l’assessore Barsanti. La cosa singolare, se vogliamo – sottolinea Claudio Polonia – è che se si scorre Google si vedono tanti casi del genere e si legge che quando una persona arriva a gesti così estremi poi riesce finalmente a parlare con un amministratore pubblico. Lo speravo anch’io, ma qui a Lucca invece non va così...".

Gli scenari comunque restano complessi e sul filo dei ricorsi.

"Gli impianti proposti dal Comune? In quello di Santa Maria a Colle ci sono i lavori in corso, quello di Sant’Anna è saturo, mentre per quello di San Vito gestito da mia figlia Sabrina lei non ha mai ricevuto le certificazioni di conformità degli impianti. Io comunque ho 120 bambini della Real Academy ai quali devo dare risposte".

"Io avevo chiesto la sanatoria al Comune – aggiunge Polonia – ma me l’hanno bocciata per ragioni politiche. Ora voglio proprio vedere a chi pensano di darlo in gestione e cosa faranno per la sanatoria. Il 5 marzo qui in tribunale abbiamo poi appuntamento con il giudice Lucente per un accertamento tecnico preventivo: vogliamo sapere se le opere da me realizzate erano sanabili e se l’impianto consegnatomi dal Comune a luglio 2021 era conforme urbanisticamente, nonché attribuire il valore di mercato giusto alle opere che io ho realizzato con quasi 400mila euro. L’impianto però vale almeno un milione in più adesso...".

Paolo Pacini