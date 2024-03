“Io ni farei un monumento“. Torna “La Combriccola“ al teatro del Giglio

Al teatro del Giglio, le statue di Lucca come non le avete mai viste. Il 9 marzo alle ore 21 Torna al teatro del Giglio il “parlar lucchese” con la compagnia teatrale “La Combriccola”, che porterà sul palcoscenico “Io ni farei un monumento” di Marco Nicolosi, un’esilarante commedia comica in due atti che ci farà divertire e conoscere i monumenti lucchesi, come non li abbiamo mai immaginati. Tolte dalle piazze e segregate in un magazzino per una serie di ragioni a dir poco grottesche, rischiano di essere vendute alla Germania e per uscire dall’impiccio devono trovare una soluzione fra vivaci dialoghi e improbabili strategie.

Insomma, santi e viveur, nobildonne e popolane, costretti a convivere in pochi metri quadri in un alternarsi di colpi di scena e disturbati da una “incompresa” mummia egizia destinata al Museo egizio di Torino e finita erroneamente nel magazzino museale toscano. Non mancheranno battute e situazioni divertenti e nemmeno la storica rivalità con i cugini Pisani. Per info e prevendite, Raffaella: 338 8950351, Martina: 340 0836861, Teatro del Giglio: 0583 46531.