“Io amo l’ambiente“: premiati i volontari

Avere cura dell’ambiente e tenerlo sempre pulito: tutti insieme si può! È lo spirito dell’iniziativa “Io amo l’ambiente” tenutasi sabato alla Fattoria Urbana degli Albogatti. Una cerimonia di premiazione, voluta da Sistema Ambiente e dal Comune, per dare un riconoscimento speciale e concreto alle associazioni e ai cittadini volontari che operano sul territorio, con azioni di pulizia programmata delle zone più colpite dagli abbandoni.

“L’iniziativa di sabato – commenta la presidente Sandra Bianchi – per noi riveste un ruolo davvero importante ed è stato anche molto emozionante vedere così tante persone impegnate nella tutela e cura dell’ambiente. Sono passati pochi mesi da quando sono stata nominata presidente di Sistema Ambiente, ma da subito, insieme all’amministrazione comunale, mi sono impegnata per far emergere la necessità di valorizzare il gioco di squadra per vivere in una città più curata, per far compiere alla sostenibilità e alla tutela ambientale un salto di qualità“.

“Da parte dell’amministrazione comunale – commenta l’assessore all’ambiente Cristina Consani – voglio ringraziare le associazioni e i volontari perché il loro impegno è inestimabile. Il nostro ambiente merita tanta cura e rispetto. Grazie a coloro che hanno raccolto il nostro invito, il nostro territorio è sempre più bello e vivibile“.

Sono 12 le associazioni premiate per aver organizzato iniziative per ripulire le zone più critiche. I volontari, oltre all’attestato, sono stati omaggiati di altri 3 ritiri gratuiti (che si sommano ai 3 previsti da regolamento) di materiali ingombranti a domicilio da utilizzare entro giugno 2024.

Premiati i rappresentanti di Coscienze Ecologiche, Plastic Free Lucca, Legambiente Lucca, Gruppo pulire insieme – Mammoli, Mastiano, Gugliano e Aquilea, Uniti per l’Oltreserchio, Centro cittadinanza Oltreserchio – Il Bucaneve, L’amore non conta i cromosomi, Scuolina “Raggi di sole”, Asd Sport&Fun, Pons Tectus e Comitato Viabilità e Ambiente. Incluse nella premiazione anche le associazioni Talea e Terra di Tutti.