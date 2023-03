“Io affabulo“ Un omaggio a Cesare Viviani

Uno spettacolo in vernacolo che sarà un omaggio a Cesare Viviani, nel trentennale della sua morte. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, si svolgerà nell’auditorium di San Romano domani 11 marzo, con inizio alle 15.30. La Vernacola, compagnia teatrale amatoriale fondata nel 1984 per volere dello stesso Viviani, ripercorrerà alcune delle sue più celebri pagine di scrittura per il teatro, ma anche poesie e altri testi, assieme ad attori di altre compagnie, fra cui La Combriccola, Arte Teatrale Invicta e non solo.

“Cesare Viviani – commenta l’assessore alla cultura Mia Pisano – rappresenta una parte importante della nostra storia locale e della nostra cultura popolare e identitaria. Questo spettacolo, che proporrà al pubblico alcune delle sue più famose opere per le quali ottenne riconoscimenti anche al di fuori della lucchesia, sarà, ci auguriamo, una bella occasione per i cultori del vernacolo, ma anche per coloro che non si sono mai misurati con questo tipo di scrittura e di ascolto. Invitiamo quindi tutti i cittadini a un appuntamento che è adatto a tutti, adulti, anziani, ma anche ai più giovani”.

Lo spettacolo, che è strutturato come una serie di letture drammatizzate, s’intitola “Io affabulo, ovvero ir Cesarin der Viviani”. Saranno presenti sulla scena otto leggii ai quali si alterneranno le letture, con due attori che intervalleranno le varie sezioni proposte, con il racconto sulla vita dell’autore lucchese. Nella prima parte saranno presentati alcuni brani poetici di Viviani, due canti dell’Inferno dantesco liberamente rivisitato in vernacolo, un testo che Viviani scrisse sull’autismo dal titolo “Giù dalla luna” e il testo di una canzone, “Mamma vorrei”, che fu presentato al teatro di Ponte a Moriano nel 1984. La seconda parte dello spettacolo sarà invece tutta dedicata alla lettura drammatizzata di alcuni passi tratti dalle sue più celebri commedie.

L’appuntamento è dunque per domani 11 marzo alle 15.30 in San Romano. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito. L’evento è a cura del Comitato Provinciale Lucca della Federazione Italiana Teatro Amatori. Info a [email protected] e al 320 - 6320032.