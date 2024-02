Inviateci i vostri messaggi. Domani pagina speciale

Spazio alla fantasia, ma soprattutto, spazio ai vostri sentimenti. In occasione del giorno di San Valentino – che ricorre domani – , anche quest’anno infatti La Nazione di Lucca dedicherà una pagina ai messaggi che stanno arrivando in queste ore alla nostra casella di posta elettronica. Un modo per dedicare un breve messaggio d’amore alla persona amata e che domani appunto pubblicheremo sulle nostre pagine.

Non ci sono limiti alla propria fantasia, come dicevamo: è possibile infatti inviare sia un breve messaggio di testo che una poesia o, perché no, anche un disegno da dedicare al vostro innamorato o alla vostra innamorata. Sarà una bella sorpresa domani sfogliare le pagine del nostro quotidiano e far trovare la frase con tanto di dedica in un giorno dedicato per tradizione agli innamorati.

Basterà scrivere il proprio messaggio, la propria poesia o allegare il vostro disegno, alla mail che dovrete inviare entro oggi alle ore 15 al nostro indirizzo di posta elettronica [email protected] specificando nell’oggetto “Messaggio per San Valentino“. Dunque non resta che attendere poche ore visto che domani su La Nazione di Lucca tutti coloro che avranno inviato il proprio messaggio lo troveranno pubblicato sulle nostre pagine. Voi non perdete tempo: inviateci il prima possibile la vostra mail.

Intanto Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino alcune colorate cartoline filateliche. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, inviando un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro nei quattro uffici postali con sportello filatelico della provincia di Lucca (Lucca centro, Pietrasanta, Querceta e Viareggio), nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it e dal 7 al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale. La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato”: si scrive il messaggio, si rompe il puzzle e si spedisce in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore. Le cartoline puzzle con la relativa busta sono in vendita nei punti dedicati al prezzo di 5 euro ciascuna. Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.