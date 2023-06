Investita un’anziana a passeggio col cane

E’ stata investita mentre era a passeggio con il suo cagnolino una donna di 78 anni residente a Barga, Diana Bertoncini. L’incidente è avvenuto dopo le 10.30 di ieri mattina. L’allarme alla centrale operativa del 112 è scattato alle 10.41. Per lei il trasferimento all’ospedale di Cisanello a Pisa in codice rosso. La donna è stata investita in via Roma, all‘altezza della Villa di Riposo Giovanni Pascoli, per cause ancora in corso di accertamento, da un ragazzo abitante a Barga che stava procedendo in direzione Mologno.

La donna, che aveva al guinzaglio il suo cagnolino, è stata sbalzata sul selciato dopo aver battuto la testa sul parabrezza. E’ rimasta però cosciente e tra le sue prime preoccupazioni quella di sapere le sorti del cane che intanto alcune persone avevano allontanato e messo in sicurezza. Sul posto l’ambulanza India (con infermiere a bordo) della Misericordia del Barghigiano, intervenuta dal PET di Fornaci di Barga dopo la chiamata ai soccorsi alle 10.41. Nel luogo dell’incidente si è radunata una piccola folla mentre i carabinieri della stazione di Fornaci di Barga effettuavano i rilievi dell’incidente, con la collaborazione della polizia municipale di Barga.

La signora, molto conosciuta a Barga, dopo essere stata stabilizzata e dopo le prime cure del caso, è stata trasportata allo stadio Johnny Moscardini in attesa del Pegaso che poi l’ha trasferita in codice rosso, per trauma cranico ed una ferita ampia, all’ospedale di Cisanello. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il traffico lungo la strada, che collega Mologno con Barga, è rimasto bloccato per più di mezz’ora.

Luca Galeotti