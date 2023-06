Investire nelle energie rinnovabili Obiettivi e traguardi di Gesam raccolti nel bilancio di sostenibilità

Volontà di trasparenza e di condivisione di valori hanno spinto Gesam Reti, l’azienda che si occupa della gestione, progettazione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas sul nostro territorio, a decidere di redarre il bilancio di sostenibilità. "Lo presentiamo, per la prima volta pubblicamente, perché crediamo che nel confronto e nel coinvolgimento si possa creare valore reciproco tra soggetti e imprese che lavorano sul medesimo territorio" ha dichiarato il presidente della partecipata, Marco Agnitti. Al suo interno, una dettagliata mappatura degli stakeholder e l’analisi di materialità, nonché tematiche di rilievo che vanno dalla sostenibilità economica a quella ambientale come il consumo di acqua, il livello di emissioni di CO2 e la gestione dei rifiuti.

Tra gli obiettivi futuri c’è un importante investimento nelle energie rinnovabili. "Abbiamo aggiornato il nostro piano strategico – sempre Agnitti - La società intende investire, nel prossimo triennio, circa 20 milioni nelle energie rinnovabili. È un tema complesso, che si può affrontare in tempi medio lunghi. I primi risultati verranno nelle prossime gestioni". "Per noi è sempre stato prioritario valorizzare le partecipate - ha commentato il sindaco Mario Pardini, riservando una stoccata alla vecchia giunta - Quando è stata venduta Gesam Energia si è appellati a una fretta sostenuta da una norma, che non si è poi rivelata tale. Tant’è vero che altre amministrazioni non hanno venduto e probabilmente hanno fatto bene a tenerli". Il documento è stato redatto secondo gli standard del Global Reporting Initiative (GRI) insieme al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa.

"L’impegno profuso da Gesam Reti Spa nella redazione del Bilancio di Sostenibilità 2022 è sicuramente da valorizzare perché manifesta una volontà forte nell’impegno alla sostenibilità ambientale sociale ed economica dato che si inserisce in un panorama nazionale ancora arretrato basti per tutti ricordare – afferma Angela Tarabella, docente ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa – che in Italia sono meno del 2% le imprese con più di 20 dipendenti che si sono dedicate alla redazione di questo documento".

Tere.Sca.