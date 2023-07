Investe un ciclista di notte e fugge. Inseguito e fermato da un carabiniere

Lucca, 31 luglio 2023 – I carabinieri di Borgo Giannotti hanno denunciato un 22enne di origini albanesi, residente a Capannori, per il reato di omissione di soccorso. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane a mezzanotte e mezza del 24 luglio, mentre a forte velocità stava percorrendo la via Pesciatina a bordo di una BMW di colore nero, aveva urtato un ciclista 20enne del Bangladesh, che era caduto rovinosamente sull’asfalto, per proseguire senza fermarsi a prestare soccorso. Alla scena ha assistito un vicebrigadiere dei carabinieri in servizio alla Sezione Radiomobile di Lucca, che a bordo della propria auto si stava recando a lavoro e si trovava proprio dietro la BMW. Dato che il ciclista era già stato soccorso da alcuni passanti, il militare dell’Arma ha inseguito il fuggitivo riuscendo a farlo fermare in via dell’Ave Maria a Lunata, prima di raggiungere la via Vecchia Pesciatina. Dopo averlo identificato, ha consegnato il 22enne ai colleghi della stazione di Borgo Giannotti intervenuti sul posto: immediato il ritiro della patente di guida. Il giovane rischia una condanna anche per omissione di soccorso. Il ciclista, invece, soccorso dal 118 e trasportato al “San Luca” di Lucca, ha riportato lesioni alla gamba sinistra, con una prognosi di sette giorni.