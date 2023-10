Invasione di cinghiali nel campo del Piazza 55

L’Unione sportiva Piazza 55 ha scoperto che l’avversario più forte della stagione agonistica è una squadra di … cinghiali, che ha messo a soqquadro, nottetempo, il fondo dello stadio "Roberto Nobili" in località Bertolina di Piazza al Serchio. Dopo il completamento dei lavori di rifacimento del manto erboso tutto era stato predisposto per ritornare a giocare al "Nobili" le partite interne di campionato da domenica 22 ottobre. Purtroppo il programma è saltato a causa dell’imprevisto raid notturno dei cinghiali, i quali hanno sfondato la rete di recinzione nel versante sud rovinando una bella parte di terreno. I dirigenti e tutti i volontari che danno una mano da anni nella conduzione della società, l’altra mattina, non credevano ai propri occhi. Però non si sono persi d’animo, nonostante qualche sicuro accidente verso i cinghiali, e hanno subito cercato di rimettere a posto il terreno "arato" dai temibili ungulati, ormai dannosi a tutti i livelli, a cominciare dalle coltivazioni agricole.