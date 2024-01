Introdurre i ragazzi alla musica lirica

Introduzione alla lirica, preparazione all’ascolto di un’opera da parte del musicista Matteo Marcalli e della professoressa Roberta Falcioni durante i primi mesi dell’anno scolastico e poi la bella serata presso il Teatro dell’Opera di Roma (FOTO) per assistere al capolavoro "Tosca" di Giacomo Puccini. E’ stata questa la bella esperienza che hanno vissuto alunne e alunni delle classi quarte e quinte dell’Itet -indirizzo tecnico-economico "Luigi Campedelli" dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo, a Roma, per un’iniziativa didattica che ha unito arte, storia, musica e cultura.

"Le classi- spiega la professoressa Roberta Falcioni, docente di economia, ma molto esperta della lirica - hanno avuto l’opportunità di assistere alla "Tosca" di Puccini, rivivendo in chiave musicale le vicende della Roma "papalina" del XIX secolo. Poi dalla lirica alla pittura con le tele di Caravaggio ospitate all’interno della chiesa di San Luigi dei Francesi. Il percorso culturale è proseguito attraverso le strade del Ghetto ebraico, con uno sguardo commovente sulla vita della comunità ebraica e sul rastrellamento avvenuto il 16 ottobre 1943. Infine in via Caetani, nel ricordo di Aldo Moro, un simbolico tuffo nella storia del Novecento che ha consentito agli alunni di comprendere meglio le radici della nostra società e democrazia".

Dino Magistrelli