"Intervento sostenibile" Enel rassicura sui timori per l’invaso di Pontecosi

Per quanto riguarda alcune polemiche da parte di ambientalisti e associazioni pescatori, le operazioni di svuotamento del lago di Pontecosi sono eseguite con la massima attenzione ai principi di sicurezza e di sostenibilità ambientale. E’ quanto precisa Enel Green Power in una nota. "Nel caso specifico- spiega Enel-, l’attività ha visto il recupero preventivo della fauna ittica, l’abbassamento graduale dalla quota di minima regolazione alla quota di minimo invaso ed il costante monitoraggio della situazione che prosegue tuttora. A questo proposito, tutti i rilievi effettuati rientrano nella norma e rispettano i parametri ambientali indicati dagli enti competenti". Enel Green Power ricorda altresì che, oltre alle attività di manutenzione e restyling tecnico con un importante investimento, nel corso dell’estate avverrà la movimentazione meccanica del sedimento all’interno del bacino lacustre entro le quote di regolazione.

Complessivamente, è prevista la movimentazione di circa 35 mila metri cubi di detriti naturali che verranno trasferiti dall’isolotto a due aree di deposito sommerse, ritenute adatte ad ospitare il materiale rimosso, che si trovano più a valle a monte dello sbarramento, una situata in sinistra idraulica, che accoglierà circa il 75% del materiale, l’altra in destra idraulica. Al termine di queste attività si prevede di poter riempire il bacino fino alla quota di massima regolazione di progetto, più alta di un metro rispetto alla quota fino ad oggi autorizzata, e quindi di recuperare circa 300 mila metri cubi di volume utile di invaso. Un risultato importante sia per la capacità di invaso del lago sia per la fruizione turistica dell’area.

"Nel complesso- ricorda Enel Green Power - si tratta di un’attività significativa ,sia in termini di efficienza che ambientali per la rimozione dei sedimenti, che completa il percorso avviato alcuni anni fa con il progetto sperimentale di rimozione sedimenti in continuo e proseguito nell’autunno 2022 con lo sfalcio e la cura della vegetazione nella zona dell’isolotto che si trova in prossimità dell’area iniziale del lago, finalizzata anche al miglioramento della sicurezza idrogeologica. L’attenzione per l’invaso di Pontecosi, così come per tutti gli impianti e le opere idrauliche gestite da Enel è sempre stata massima e ogni azione si è svolta in dialogo con le istituzioni".

Nell’ambito idroelettrico, Enel Green Power gestisce in Toscana 13 dighe, 3 sbarramenti e 32 centrali concentrate soprattutto in due bacini idrografici: quello del Serchio, le cui acque vengono invasate principalmente nel serbatoio di Vagli per un totale di circa 29 Mmc, e il bacino dell’Arno, in provincia di Arezzo, le cui acque vengono invasate a La Penna e Levane per un totale di circa 8,7 Mmc.

