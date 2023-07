Intervento in arrivo dopo la frana Tre milioni per la messa in sicurezza

Serviranno 3,3 milioni di euro per risolvere in via definitiva le importanti problematiche che affliggono da anni la strada comunale che collega Coreglia Antelminelli alla frazione di Piastroso. Una messa in sicurezza molto attesa dopo il grave dissesto idrogeologico provocati da una situazione climatica particolarmente avversa nel 2020. Si tratta di un cantiere molto complesso, formato da 5 interventi su circa 2 chilometri di strada, con la realizzazione di chiaviche e attraversamenti più adeguati per il deflusso dell’acqua e briglie selettive capaci di impedire gli intasamenti, che entro la fine dell’estate 2023 restituiranno ai cittadini di Piastroso una viabilità finalmente sicura. Sul luogo dei lavori si sono recati, per un primo sopralluogo e una verifica delle operazioni appena iniziate, il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, il suo vice Giorgio Daniele e l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Volpi.

"Nel giugno 2020 – spiega l’assessore Emilio Volpi – un evento meteorologico improvviso e straordinario ha provocato un problema idrogeologico di notevole rilievo. La strada, provvista di chiaviche sottodimensionate e intasate, risultava pericolosa in caso di maltempo. Con questi lavori doteremo la viabilità di sistemi di deflusso adeguati, permettendo ai cittadini di poterla percorrere in sicurezza in ogni condizione, non dovendo così più essere costretti a chiudere la strada ogni qual volta si presenti un’allerta di colore arancione. Un intervento che ha danneggiato in modo importante la viabilità di collegamento tra Coreglia e l’abitato di Piastroso, soprattutto a causa del passaggio di mezzi pesanti non adeguati alla viabilità montana.

Una situazione che è rimasta così per anni. Ora, a conclusione del cantiere attualmente in corso, procederemo anche con la completa asfaltatura, andando così ad aggiungere un altro tassello di quel cronoprogramma di asfalti che ci porta a cambiare il volto in modo sensibile e tangibile del nostro territorio .Nella stessa ottica, tra l’altro, dopo l’evento del 2020, abbiamo lavorato con Telecom per l’interramento delle linee, dando così un ordine e una sistemazione complessiva a tutta l’area. Il cantiere che è tuttora in corso è veramente denso di criticità - conclude l’assessore Volpi-, i lavori vanno avanti in contemporanea e siamo riusciti, grazie al grande impegno delle ditte, a gestire la viabilità senza arrecare disagio eccessivo ai residenti, del resto è essenziale dare risposta ai bisogni di un territorio montano tanto fragile e delicato".

Fiorella Corti