Intervento di potatura per lo storico cerro-sughera a Valle del Serchio

A cura dell’Associazione Amici del Castagno di Pratofosco, presieduta da Mario Pioli di Isola di Valbona, vicepresidente Ivo Poli di Vizzano e segretario Ettore Benedetti, originario di Mozzanella e composta da oltre cinquanta soci, è stato potato lo storico cerro-sughera, detto dagli abitanti del posto “la sughera del curvone“, che si trova circa 500 metri dopo l’incrocio per Villa Collemandina. "Questo albero - spiega Ivo Poli - considerato monumentale, da documentazione presente in Comune, è stato piantato nel 1867, da un operaio sardo, che lo portò in Garfagnana in occasione della costruzione della strada carrozzabile da Castiglione a Cerageto". La potatura è stata eseguita da un gruppo di volontari soci e da professionisti di potatura Tree Climbing. Questa pianta è un ibrido, fra la sughera e il cerro, assomigliante alla sughera per la sua corteccia spessa.