Intervento dei Vigili del Fuoco a Castelnuovo di Garfagnana per Auto Finita Fuori Strada

E’ finito fuori strada e con la sua Panda è rimasto in bilico tra vicolo del Mulino e via Nicola Fabrizi a Castelnuovo di Garfagnana. Per mettere in sicurezza la strada e poi recuperare l’auto è stato

necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dopo la chiamata della polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Garfagnana. L’auto era rimasta incastrata fra il bordo del vicolo e la strada sottostante.