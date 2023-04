Interventi per l’acquedotto 500 firme

Cinquecento firme per l’acquedotto del Nottolini, che coinvolge anche il Comune di Capannori. Le associazioni che hanno allestito la petizione chiedono la manutenzione nei pressi delle sorgenti, la cartellonistica e la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti. La documentazione è stata presentata al Comune di Capannori. C’è stato un incontro con l’assessore Giordano Del Chiaro alla presenza dell’associazione "La Sorgente" di Guamo, rappresentata da Mario Checcacci, Carlo Paoletti, Tulio Della Togna (delegato anche per "Coscienze ecologiche" di Lucca), mentre per l’associazione "Il Ponte" di Capannori c’era Virgilio Pistelli. Carlo Paoletti era delegato a rappresentare anche le associazioni "La Ruota" di San Leonardo in Treponzio e "Carlo Piaggia "di Badia di Cantignano, impossibilitate a partecipare.

La riunione è servita per illustrare le richieste presentate al Comune, che si concentrano verso la conservazione delle sorgenti in località le Parole d’Oro, dove sono ubicate le opere di presa per le acque, ci sono delle pietre smurate e fuori sede, specialmente quelle sul coronamento della cascata dove si è formato un foro che ha indebolito la parte superiore del manufatto, favorendo altri distacchi e crolli. Del Chiaro ha condiviso le richieste e si metterà in contatto con l’assessore Nicola Buchignani di Lucca per contribuire anche economicamente ai lavori richiesti dalle associazioni. Questo deve essere l’inizio di un percorso più ampio, per il recupero e la valorizzazione del monumento ottocentesco e che ha risvolti interessanti per l’economia del territorio.

Massimo Stefanini