Interventi per la Pieve di Cerretto Incontro con il Vescovo

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano, ha portato all’attenzione dell’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, la situazione in cui si trova l’antica Pieve di Cerreto. L’incontro è avvenuto presso la sede arcivescovile di Lucca. "Ringrazio Sua Eccellenza - esordisce la Bertieri – per la disponibilità nel ricevermi e per la sua sensibilità. La Pieve di Cerreto, già Pieve a Solazzoè tra le più antiche e significative del territorio. Circa due anni fa è stata oggetto di una nostra istanza all’ amministrazione comunale, ma non è stato fatto nulla. L’ Arcivescovo ha dimostrato forte attenzione alla problematica, anche perché davanti alla Pieve di Cerreto passa l’antica Via Matildica del Volto Santo. Dal confronto è emerso che un primo e importante passo sarebbe quello della messa in sicurezza della struttura" .