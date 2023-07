Interventi nel territorio Arrivano altri fondi

Dopo la recente inaugurazione dell’importante restauro della parte muraria sottostante alla Torricella, per il territorio del comune di Castiglione di Garfagnana arriva un nuovo input per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Gaspari. Appena finanziati con fondi governativi del Pnrr interventi di messa in sicurezza del territorio per un totale di 290mila euro. Nella fattispecie si tratta di riduzione del dissesto idrogeologico sulla strada Beccheria, oltre a interventi su tratto di Carpineta fino al fosso del Capannino e sulla via comunale di Bigiaia in località il Mulino.

"Lavori che la cittadinanza aspettava da alcuni anni e che finalmente saranno realizzati - spiegano dall’amministrazione che continua senza soluzione di continuità a presentare progetti in ogni ente relativi alla crescita e messa in sicurezza del territorio -. Il problema della fragilità idrogeologica del nostro comune è ormai noto e purtroppo negli ultimi anni, a seguito di eventi naturali estremi, abbiamo subito molti danni, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Non avendo adeguati fondi comunali a disposizione siamo riusciti soltanto a eseguire una sommaria messa in sicurezza e una adeguata progettazione. Le opere individuate, a nostro avviso, necessitavano di un urgente intervento, perché si tratta di strade fondamentali che collegano il capoluogo con alcune località a ridosso dei centri abitati e avevano un ordine di priorità assoluto".

"Gli investimenti - conclude- di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e, in particolare, quelli di messa in sicurezza di vie, ponti e viadotti dovrebbero sempre essere privilegiati, insieme alla prevenzione".

Fio. Co.