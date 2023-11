“Interventi idrogeologici. Meglio tardi che mai“

Uniti in una nota i consiglieri di opposizione di Altopascio, Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi. “Finalmente abbiamo avuto l’onore del sindaco di Altopascio su una delle opere più importanti fatte dalla giunta Marchetti, con lo stesso sindaco Maurizio e l’assessore Francesco Fagni, insieme al resto della maggioranza e alla macchina comunale, decisivi protagonisti. In queste ore drammatiche, con una pioggia incessante che ha messo in ginocchio una parte della Toscana, Altopascio per stessa ammissione del primo cittadino altopascese, si è salvata grazie alle lungimiranti e ottime opere messe a segno da chi ha preceduto questi attuali amministratori, che non hanno alcun merito in tutto questo“.

“Per questo - continuano -, mentre esprimiamo la nostra solidarietà e la vicinanza alle popolazioni che hanno subito danni e lutti, rivendichiamo il fatto che da anni i nostri interventi, hanno svolto sempre il loro compito, salvaguardando il reticolo idraulico altopascese e, di conseguenza, cittadini e imprese. Purtroppo da anni niente altro è stato fatto e a breve cominceranno sicuramente a manifestarsi problematiche in ambito idrogeologico“. Campare sul lavoro altrui, come sta facendo questa amministrazione comunale che preferisce altri interventi che portano più consenso può non bastare, nel medio-lungo periodo“.

“Lo dimostra il fatto - concludono - che c’era una ostruzione in una cassa di espansione, rimossa d’urgenza. In ogni caso, per quanto riguarda il passato, meglio tardi che mai l’ammissione del sindaco D’Ambrosio”.