Interventi da 6 milioni di euro

Vale oltre 6 milioni di euro il programma di interventi pubblici 20232025 stilato dal comune di Fosciandora dove si notano operazioni di ampio respiro come la rigenerazione del piccolo teatro locale e la realizzazione della nuova Casa di Comunità e degli Artisti. Un piano triennale di opere pubbliche particolarmente ambizioso con un occhio attento anche alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del territorio di frazioni e capoluogo, al mantenimento delle storiche fortificazioni, senza dimenticare appunto la progettazione di aree per l’aggregazione sociale. Per il secondo lotto degli interventi di restauro delle fortificazioni sul confine fra il Ducato Estense e la Repubblica di Lucca sono previsti 296mila euro, mentre per il completamento, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica area sportiva polivalente "Don Natale del Sarto" a Migliano l’investimento sfiora i 600mila euro.

Tra le opere di tutela del territorio si trovano i lavori per la risoluzione del movimento franoso a valle del parcheggio e dell’accesso all’abitato di Lupinaia dal valore di 690mila euro, le sistemazioni idrogeologiche lungo la strada Migliano-Treppignana per 800mila euro e i lavori di messa in sicurezza del muro di sottoscarpa del parcheggio pubblico nell’area mercatale di Riana per 410mila euro. Mentre 611mila euro andranno per l’intervento di messa in sicurezza, compreso l’efficientamento energetico, del palazzo municipale. Infine, ma non per importanza, le opere di rigenerazione del teatrino presente nella frazione di Migliano per un investimento di poco più di 800mila euro e la realizzazione della Casa della Comunità e degli Artisti prevista nella canonica della frazione di Lupinaia per 400mila euro.

Fio. Co.