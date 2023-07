Interventi alle tubature Investimento per un milione "Risolveremo vari disagi"

L’investimento è di circa un milione. Molte le famiglie coinvolte. Perché nell’era della super tecnologia, non sembra vero che molti cittadini non possano disporre di servizi essenziali quali fognature e, soprattutto, l’acqua potabile in casa oppure, come in questo caso, c’è ma con disagi ed interruzioni. Invece è così. Anche a Capannori. Per questo l’opera di sostituzione delle condotte idriche obsolete in via di Tiglio a Pieve di Compito e a San Ginese, rappresenta un duplice importante intervento, atteso dai residenti di entrambi i paesi, la cui programmazione è stata concordata nei giorni scorsi tra Comune di Capannori e Acque, al fine di risolvere le problematiche dovute alla vetustà delle tubazioni. Le operazioni in via di Tiglio prenderanno il via entro l’anno, mentre per San Ginese è in corso la progettazione dei lavori, con l’obiettivo di cominciarli nei primi mesi del 2024. L’importo complessivo dei due interventi, che saranno realizzati da Acque in collaborazione con il Comune, è di circa un milione. "Abbiamo deciso di realizzare questi lavori insieme al gestore idrico - spiega Davide Del Carlo, assessore ai lavori pubblici - per ammodernare una significativa porzione di acquedotto e risolvere in modo definitivo i disagi provocati dalla presenza di tubazioni ormai datate, che tendono a rompersi provocando problemi ai residenti. Ora renderemo di nuovo pienamente funzionante ed efficiente il servizio".

Gli fa eco Antonio Bertolucci , consigliere di amministrazione di Acque: " Le condizioni delle tubazioni in via di Tiglio e in via di San Ginese sono ben note. Purtroppo, la rete idrica di Acque è di oltre 6mila chilometri e le sostituzioni da effettuare su tutto il territorio di competenza sono molto elevate Non siamo stati comunque con le mani in mano – conclude Bertolucci - abbiamo inserito gli interventi tra le priorità, cominciato a reperire le risorse economiche e iniziato a progettare i lavori. Adesso può finalmente partire il conto alla rovescia verso la soluzione definitiva dei problemi". In via di Tiglio, i lavori interesseranno un tratto di circa 1 chilometro e 500 metri, situato tra le intersezioni con via della Francese e via di San Ginese nella frazione di Pieve di Compito. In via di San Ginese, l’intervento per la posa delle nuove tubazioni riguarderà un tratto di circa 600 metri compreso tra la scuola (dove termina il tratto già sostituito in passato) e l’incrocio con via Castel Durante, dopo la chiesa. Una fascia assai estesa di territorio.

Massimo Stefanini