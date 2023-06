International Academy of Music Festival, Funky Jazz, Classica e Puccini Jazz Day

Tre concerti a ingresso libero tra funky jazz, classica e il Puccini Jazz Day proseguono l’International Academy of Music Festival 2023. Domani alle 21.15 a Castelnuovo Garfagnana, in piazza delle Erbe a ingresso libero, arriva lo scatenato concerto Funky Jazz dei Superbad (nella foto). Giovedì 29 giugno alle 17 nella Saletta Suffredini a Castelnuovo è la volta del concerto di musica classica dell’Aadgt, Young musicians festivals Carnegie Hall, che presenta le vincitrici del concorso 2023 Fiona Yang e Sofia Baturina (musiche di Haydn, Chopin e Gershwin). Altro appuntamento a ingresso libero, giovedì 29 giugno alle 21.15 alla Rocca di Borgo a Mozzano, con il concerto di musica jazz in occasione del Puccini jazz day.