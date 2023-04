Intelligenza e sostenibilità a braccetto

Da alcuni anni si sta attuando nel mondo un “rivoluzione” silenziosa. Molte grandi città, stanno aderendo all’idea di “Smart City” (Città Intelligente) indirizzando il proprio sviluppo verso una migliore gestione dei trasporti pubblici e della mobilità urbana, la distribuzione di energia, l’illuminazione pubblica, la sicurezza urbana, la gestione e il monitoraggio ambientale, la gestione dei rifiuti, la manutenzione e l’ottimizzazione degli edifici pubblici, i sistemi di comunicazione e informazione e tutti i servizi di pubblica utilità. La questione principale, oltre tutti i singoli argomenti affrontati, è quella di mettere in collegamento tutti questi servizi, in modo da poterne sfruttare tutte le possibilità offerte, portare a conoscenza di tutti il loro funzionamento, la loro localizzazione e le loro possibilità di sfruttamento. Per poter arrivare ai migliori risultati ci sono vari step da attuare: i cittadini vanno coinvolti e resi partecipi, arrivando a un processo decisionale dal basso all’alto e di politica partecipativa. Coloro che governano devono dare centralità al capitale umano, alle risorse ambientali, alle relazioni e ai beni della comunità. L’economia e il commercio urbano devono essere rivolti all’aumento della produttività e dell’occupazione all’interno della città attraverso l’innovazione tecnologica. Ai cittadini deve essere garantito il diritto alla salute, all’educazione, alla sicurezza, alla cultura, diritti fondamentali e bisogni di prioritaria importanza.