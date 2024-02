Intelligenza artificiale. Il monito di Giulietti: "Un rilancio dell’etica"

Una trentina di giornalisti della Lucchesia e della Versilia hanno partecipato ieri all’incontro nel palazzo arcivescovile in occasione della festa del patrono, San Francesco di Sales.

Al centro dell’incontro un tema di grande attualità: "Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana". Argomento introdotto dal responsabile della comunicazione dell’Arcidiocesi, Lorenzo Maffei, che da pochi giorni è giornalista professionista, e dall’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti.

L’argomento riprende il titolo del messaggio di Papa Francesco in occasione della giornata delle comunicazioni sociali che si celebrerà il 12 maggio prossimo. Monsignor Giulietti ha ricordato la sua recente visita al monastero di Subiaco dove due allievi di Gutenberg impiantarono la prima tipografia nel 1465 che stampava 250 copie l’anno. Uno strumento nuovo e già guardato con sospetto all’epoca. La sua riflessione si è sviluppata sul binario tra lo sviluppo tecnologico, spesso molto rapido, e la capacità di utilizzare la tecnologia in modo responsabile. "Non si deve rifiutare la tecnologia che comporta possibilità nuove – ha detto l’arcivescovo – ma dobbiamo accettarla in maniera responsabile soprattutto sul versante della comunicazione. Le macchine e la tecnologia non hanno cuore in grado di discernere il bene dal male. Per avere una comunicazione umana è indispensabile un rilancio dell’etica per chi gestisce strumenti che sono sempre più potenti. C’è un movimento che punta a una forma di giuramento digitale, un po’ come lo è il giuramento di Ippocrate per i medici".

Molti i riferimenti al messaggio di papa Francesco che tra l’altro si chiede se l’intelligenza artificiale "finirà per costruire nuove caste basate sul dominio informativo, generando nuove forme di sfruttamento e di diseguaglianza; oppure se, al contrario, porterà più eguaglianza, promuovendo una corretta informazione e una maggiore consapevolezza del passaggio di epoca che stiamo attraversando, favorendo l’ascolto dei molteplici bisogni delle persone e dei popoli, in un sistema di informazione articolato e pluralista. Da una parte si profila lo spettro di una nuova schiavitù, dall’altra una conquista di libertà; da una parte la possibilità che pochi condizionino il pensiero di tutti, dall’altra quella che tutti partecipino all’elaborazione del pensiero".

E’ sempre più evidente che il futuro dell’informazione si legherà al modo in cui sapremo gestire la sovrabbondanza di informazioni come quello della politica si legherà al modo di arginare la sfiducia nelle istituzioni e la polarizzazione, che hanno avuto e potranno avere effetti importanti anche sulle elezioni europee e americane in programma in questo anno 2024.

Il dibattito che è seguito ha visto una decina di interventi a cui monsignor Giulietti ha risposto punto per punto. Domande anche con toni preoccupati circa i possibili effetti negativi dell’intelligenza artificiale. L’arcivescovo ha ribadito fra l’altro che non ci saranno possibilità di sostituire l’intelligenza artificiale al sacerdote né alla persona.

Paolo Mandoli