Intelligenza artificiale e sviluppi futuri. Incontro con Falchi

1Come fanno le macchine a imparare? L’intelligenza artificiale sta conoscendo uno straordinario sviluppo, destinato a trasformare profondamente la nostra società, ma che tipo di “intelligenza” è quella che stiamo dando alle macchine? Sabato 1° marzo, alle 17:30 all’auditorium di San Micheletto, nell’incontro “Intelligenza Artificiale e intuizione digitale“, Fabrizio Falchi (nella foto), dirigente di ricerca del CNR, racconterà come sia stato possibile dotare le macchine di una forma di intuizione e analizzerà con il pubblico alcune implicazioni di questo traguardo.

Si tratta del secondo incontro dedicato all’intelligenza artificiale organizzato da Amici dell’Agorà, Agorà della scienza e Fondazione Istituto di San Ponziano. Il primo appuntamento, tenutosi il 22 febbraio, ha riscosso un grande successo, con l’auditorium e la chiesa adiacente al completo e un pubblico variegato che ha seguito con attenzione Vincenzo Ambriola, esperto di etica informatica ed ex Direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, che ha affrontato questioni etiche, oltre che tecnologiche. Al termine dell’incontro, Ambriola ha coinvolto i presenti in un interessante esperimento in cui ha chiesto di distinguere tra una risposta elaborata da Chat GPT e una fornita da un essere umano, come verifica dell’analisi e delle spiegazioni fornite durante la conferenza. Il 55% dei presenti ha saputo identificare l’intervento umano.

L’incontro di sabato è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo: [email protected]