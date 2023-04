Intelligenza artificiale e arte digitale al Polo Tecnologico

Lucca In-Tec è la società interamente partecipata dalla Camera di Commercio e gestisce Polo Tecnologico Lucchese e MuSA di Pietrasanta. Nell’ottica di far dialogare sempre di più i due spazi, che si contraddistinguono per la loro vocazione all’innovazione, il programma degli eventi organizzati dal MuSA prevede quello dedicato all’Intelligenza Artificiale e arte digitale. L’argomento sarà trattato attraverso 3 laboratori pratici (3 e 4 maggio al Polo Tecnologico Lucchese, 11 maggio al MuSA), un evento in plenaria (sabato 27 maggio, 16.30 al MuSA) e UN seminario tecnico (venerdì 30 giugno, 10 al Polo Tecnologico Lucchese).