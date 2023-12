”Intelligente e coraggioso”. Un cordoglio corale e sentito

Una lunga lista di messaggi caratterizza le testimonianze di quanti hanno conosciuto, stimato e collaborato con il professor Massimo Toschi. Il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, parla di "un uomo intelligente e coraggioso che ha dedicato la sua vita all’impegno sul tema dei diritti umani fondamentali, schierandosi sempre a fianco degli ultimi e sostenendo, con grande tenacia, l’abbattimento di ogni barriera per le persone con disabilità. Ha avuto come orizzonte le grandi sfide dell’umanità, la ricerca della pace, della giustizia sociale, la lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione o di esclusione".

Per la vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi, "con lui se ne va un collaboratore e un amico capace di consigli lucidi e generosi; ricordo la perspicacia, la capacità di analisi e la disponibilità, oltre all’amicizia che mi ha sempre riservato negli anni in cui abbiamo collaborato quando ero assessore alle politiche sociali, sanitarie e alla cooperazione sanitaria". Ancora una testimonianza dal capogruppo Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli che parla di "una persona di una sensibilità rara e con un carattere forte, un uomo che ha messo a disposizione della società e delle istituzioni toscane la sua grande cultura e l’impegno a favore della pace e degli ultimi in tutto il pianeta". Per il consigliere regionale del Pd Iacopo Melio, "del professore ho sempre ammirato, oltre alla grande cultura, la determinazione per la conquista di quell’indipendenza per la quale ha lottato per tutte le persone con disabilità; non lo ringrazierò mai abbastanza per esser stato il primo ad aver creduto nel mio attivismo". Lo ricorda anche il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari: "Nato a Porcari, ha speso la sua vita per combattere a fianco delle persone con disabilità, dei dimenticati nelle varie zone del mondo e dei bambini, soprattutto nelle zone di guerra". Commosso il ricordo di Raffella Mariani: "Massimo Toschi è stato una guida, il supporto nei momenti più difficili, il riferimento morale e politico che ci ha fatto crescere spronandoci sempre alla ricerca del bene comune".

Si associa il presidente della Provincia, Luca Menesini: "Esprimo cordoglio per la scomparsa di Massimo Toschi, sono vicino a sua figlia Sara e, in questo frangente, voglio ricordare la persona e l’amico con cui in tanti anni ho avuto modo di collaborare;il suo nome è legato a quello della Provincia in quanto primo coordinatore della scuola per la Pace; ci mancherà la sua capacità di essere insistente per le battaglie giuste che ha sempre condotto".

Cordoglio anche dal sindaco di Lucca Mario Pardini: "Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa del professor Massimo Toschi, figura di primo piano nel mondo della cultura, della politica e dell’impegno civile a livello nazionale che ha saputo unire la sua profonda vocazione cristiana allo studio approfondito dei grandi temi proposti dalla fede con un senso straordinario di restituzione e di impegno verso gli altri espresso in una vita dedita all’insegnamento, nell’aiuto ai più deboli, per la cooperazione internazionale e la fratellanza fra i popoli contro le ingiustizie delle guerre nel mondo".

A livello nazionale, si registra il ricordo di Gad Lerner: ”Straordinario uomo di pace. Era poliomielitico, camminare per lui era una fatica, ma l’ho visto raggiungere luoghi impervi in mezzo alle guerre pur di fare del bene e promuovere il dialogo“.

