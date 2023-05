Insulta i passanti e i poliziotti, arrestato ed espulso

Lucca, 29 aprile 2023 – La Polizia di Stato ha arrestato un nigeriano di 33 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Giovedì sera, intorno alle 22, le volanti in piazza San Francesco hanno notato un uomo seduto sulla panchina che insultava i passanti, così hanno proceduto al controllo. Si trattava di un nigeriano di 33 anni, che si è subito mostrato insofferente iniziando a insultare gli operatori e l’Italia, accusando i poliziotti di essere dei ladri, razzisti e bianchi animali.

Visto che la situazione stava degenerando, è stato condotto in Questura per l’identificazione, dalla quale è emerso lo stato di irregolarità del soggiorno. Per cui, quando il 33 enne ha capito che si stavano avviando le procedure per l’espulsione, ha dato in escandescenza, dapprima gettando a terra il telefono con il quale si stava contattando un avvocato d’ufficio, poi, nel tentativo di scappare, ha colpito con la spalla il vetro di una porta, infrangendolo e ha aggredito con calci e pugni gli operatori che a quel punto, con non poca difficoltà, tra frammenti di vetro e spazi ristretti, senza che nessuno si facesse male, lo hanno arrestato.

Ieri mattina il processo per direttissima. Il giudice l’ha condannato a 4 mesi con sospensione della pena. Il caso è stato trattato dall’Ufficio Immigrazione della Questura: a seguito di un decreto di espulsione del prefetto, il questore ha emesso nei suoi confronti l’ordine di accompagnamento al CPR. In giornata è stato accompagnato al CPR di Milano scortato dalla Polizia di Stato.