“Inspired by the People“ Lotumolo, scatti d’autore

Inaugurata ieri all’interno della chiesa di San Cristoforo in Fillungo la mostra fotografica di Stefano Lotumolo “Inspired by the People“ che ospita anche una grande opera di Pier Giuseppe Moroni, a dimostrazione della necessità che l’arte utilizzi contaminazioni d’autore per mettersi poi a servizio dell’umanità, della pace e delle soluzioni per combattere i cambiamenti climatici ed investire per la rigenerazione del suolo, specialmente per le popolazioni più bisognose. La mostra resta aperta fino al 29 giugno dalle 10 alle 22 con ingresso gratuito.

Stefano Lotumolo, nato a Lucca, è un artista che più volte ha espresso il suo impegno verso la natura e verso un futuro maggiormente volto alla cristallizzazione delle tradizioni. La sua ricerca affonda le radici nell’atavismo e intesse un rapporto profondo con l’ambiente e le comunità che l’abitano. Indaga l’importanza dei gesti e delle connessioni tra le genti, tra Asia e Africa, e propone allo spettatore un nuovo orizzonte individuale all’interno dell’esperienza collettiva.

"Ho vissuto trenta dei miei anni in una bolla dorata. Poi ho saltato verso l’ignoto. Il mondo mi ha mostrato la vera faccia della realtà, svelandomi i suoi doni, di meraviglia e povertà. Poi nel 2017, in viaggio, è arrivata la fotografia, attraverso la quale ho percepito i miei occhi diversi, volti a ritrovare la differenza in una società che tende spesso a proteggere solo i propri confini", spiega Lotumolo. Il mezzo fotografico diventa una forma di “testimonianza pura”, capace di comunicare un messaggio senza filtri. L’importanza dell’alimento viene espressa, con Lotumolo, attraverso una cura al limite del rituale, dalla coltivazione alla preparazione, ponendo una riflessione sullo spreco e sulla mancanza, col fine di cogliere il primordio celato nella realtà. Si pone come trasferimento di conoscenze alternative ed esperienze condivise, oltre quelle eurocentriche.

Da un punto di vista sociale, vi è poi la creazione da parte del fotografo, nel luglio 2020, di Radici Globali, “un’associazione di promozione sociale che ho creato con l’obiettivo di promuovere un modello di protezione delle comunità rurali nei paesi in via di sviluppo, attraverso la fornitura di servizi essenziali. L’intento è quello di poter garantire a più comunità possibili l’accesso all’acqua e al cibo, all’esercizio dei diritti fondamentali per preservare le proprie radici”, afferma Lotumolo.