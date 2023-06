‘Inspired By the People’ di Stefano Lotumolo

Il prossimo mese di giugno, da oggi al 30 del mese, il fotografo Stefano Lotumolo (Lucca 1987) sarà presente con una sua mostra straordinaria all’interno della splendida Chiesa di San Cristoforo, dove ospiterà anche una grande opera di Pier Giuseppe Moroni, a dimostrazione della necessità che l’arte utilizzi contaminazioni d’autore per mettersi poi a servizio dell’umanità, della pace e delle soluzioni per combattere i cambiamenti climatici ed investire per la rigenerazione del suolo, specialmente per le popolazioni più bisognose. Stefano Lotumolo è un fotografo di scatti d’autore: la sua ambizione è di poter far conoscere le diverse culture, tradizioni e antiche civilizzazioni attraverso la scoperta delle storie delle diverse popolazioni, creando così un legame tra le persone nel mondo.

Allo stesso tempo egli nutre l’ambizione di migliorare lo standard di vita delle popolazioni visitate durante i suoi viaggi etnografici. Infatti, Stefano ha fondato e presiede Radici Globali APS, un’associazione non-profit per la raccolta fondi per progetti di miglioramento delle condizioni di vita dei paesi in via di sviluppo. Nella programmazione del 2023 è in corso l’uscita del nuovo libro fotografico, un libro più ampio de ‘Sul Sentiero del Bene’ e ancora più affascinante, che racchiude la storia dei primi anni professionali del fotografo-artista.