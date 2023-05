Insieme per un’emozione e per parlare di poesia Sabato iniziativa di “Ada“

L’associazione Ada Lucca, che si occupa di accoglienza familiare per aiuto e sostegno a chi soffre di disagio mentale o anziani soli, oltre che di creare legami di amicizia e affetto, organizza per sabato “Se fossi poesia ti donerei un’emozione“, evento in collaborazione con le poetesse Maria Renata Paolinelli e Maria Rosaria Raspi. L’appuntamento è per sabato alle 15.30 nella sede dell’associazione presieduta da Giampiero Pappalardo, che si trova in via Santa Chiara al civico 6. L’iniziativa è patrocinata dal Comune ed è a ingresso libero.