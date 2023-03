Insieme per l’ambiente Cittadini e volontari puliscono i fiumi Stop alla plastica

Sono state ben 15 le associazioni che lo scorso sabato hanno pulito i corsi d’acqua a Lucca e della Piana (punti di ritrovo a Vorno, Maggiano, Nave, Santa Maria a Colle, Paganico, San Ginese, Pieve San Paolo, Parezzana, Aquilea e San Colombano) togliendo manualmente e con tanta passione quei rifiuti abbandonati che sfuggono ai normali sistemi di raccolta, perché dispersi negli ambienti fluviali.

L’iniziativa è il “Sabato dell’ambiente“, organizzata ogni mese dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha riunito il mondo dell’associazionismo, i Comuni e le aziende rifiuti, in questa missione speciale per il bene dell’ambiente in cui viviamo: la raccolta dei rifiuti dai corsi d’acqua che produce risultati ogni volta.

Ogni mese, sebbene in diminuzione rispetto al passato, i volontari trovano sempre qualcosa da togliere e quando non riescono lo segnalano agli Enti perché intervengano. E così anche l’ultimo sabato di febbraio, cataste di bottiglie di plastica, stracci, laterizi e oggetti vari sono state tolte dagli ambienti fluviali e raccolte per essere portate in discarica.

La crisi idrica ha facilitato il compito dei volontari, perché in alcuni canali i livelli erano più bassi della norma e questo ha portato alla luce vecchi rifiuti rendendo più facile la loro rimozione.

Come nel Canale Nuovo a San Colombano, dove l’assessore Giordano Del Chiaro e il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi sono riusciti a coinvolgere la cittadinanza insieme alle associazioni locali, per una pulizia straordinaria del corso d’acqua.