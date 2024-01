Innovazione in diabetologia, i dati dei “sensori“ a portata di click

Quattromila diabetici, residenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, potranno consultare e conservare i dati relativi alla concentrazione di glucosio nel sangue rilevati dai loro sensori direttamente nel fascicolo sanitario elettronico. “Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Eugenio Giani – ricorda Graziano Di Cianni, coordinatore dell’Area Diabetologica dalla USL Toscana nord ovest (nella foto) – i cittadini toscani saranno i primi in Italia e in Europa a poter beneficiare di questa grande innovazione tecnologica che avrà effetti positivi immediati sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari. Da una parte, infatti, i diabetici potranno archiviare e conservare i dati non più in app esterne, ma direttamente all’interno del loro fascicolo sanitario, dall’altra i medici delle strutture diabetologiche o i medici di famiglia potranno verificare in qualsiasi momento l’andamento dei parametri rilevati e intervenire in caso di problematiche. Confidamo così di poter abbattere ulteriormente i ricoveri per picchi glicemici“.