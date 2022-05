"Innovazione e sostenibilità" Il cartario fa rotta nel futuro

Nel mondo del settore cartario si parte da due parole-chiave: innovazione e sostenibilità. A spiegarne il senso e la prospettiva, anche alla luce degli eventi in corso sullo scacchiere europeo, è Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, presidente della sezione Carta e cartotecnica di Confindustria Toscana Nord.

"Partendo da questo binomio, innovazione e sostenibilità sono due filoni che, peraltro, hanno ampie aree di sovrapposizione. Innovazione significa anche ottimizzazione dei consumi energetici, resa migliore degli impianti, recupero di materia prima più capillare; a loro volta le esigenze di sostenibilità sollecitano l’introduzione di soluzioni tecnologiche sempre più evolute e performanti".

Prosegue Pieretti: "E’ anche grazie agli investimenti costanti delle nostre imprese su questi due versanti se il settore cartario rappresenta per l’economia lucchese un pilastro fondamentale, con i suoi 3,6 miliardi di fatturato e 7.400 addetti; nei momenti più bui della pandemia le nostre imprese, quasi tutte riconosciute come essenziali, hanno continuato a produrre, con senso di responsabilità di tutti, dalla proprietà al management ai lavoratori. Qualche punto percentuale di produzione si è perso rispetto al 2019, ma nel complesso il settore ha tenuto".

Va avanti il vice di Confindustria Toscana Nord: "Quando ormai l’emergenza sanitaria si stava facendo meno acuta si sono manifestati i primi segnali di turbolenza sui prezzi delle materie prime, inclusi i titoli energetici. Scossoni non sorprendenti dopo una crisi; anche se a fine 2021 gli incrementi erano imponenti, ci si attendeva un riequilibrio. Ma con la guerra in Ucraina sappiamo qual è oggi il quadro: allo sgomento sul piano umanitario si sommano le preoccupazioni per l’economia mondiale. Per il cartario lucchese la principale preoccupazione si chiama gas metano, in rapporto al suo prezzo e alla sua stessa disponibilità".

Pieretti, poi, si pone una domanda che racchiude anche una sorta di speranza: "Che cosa possiamo fare noi – noi Italia, noi industria della carta – per scongiurare i gravi rischi che incombono? Alcune misure straordinarie sul piano fiscale servono, anche se limitatamente, per tamponare l’emergenza, ma è essenziale l’avvio, finalmente, di una politica energetica che guardi al futuro e assicuri alle imprese italiane disponibilità di energia a costi che ne tutelino la competitività".

Conclude, infine, Pieretti: "Vanno nella giusta direzione l’incremento della produzione nazionale e la razionalizzazione della distribuzione dell’energia prodotta da rinnovabili, così come la prevista semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di rinnovabili. Una cosa è certa: quando alle imprese vengono create condizioni percorribili per evolvere anche sul piano energetico, queste le colgono: lo abbiamo fatto e lo faremo, senza esitare".

Maurizio Guccione