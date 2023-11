Iniziato il cantiere sul Ponte Freddana . Durerà un mese

Sono iniziati ieri i lavori previsti dalla Provincia sul Ponte Freddana. Questo – avverte l’ente di Palazzo Ducale – potrà comportare rallentamenti alla circolazione sulla SP1 Francigena, nel comune di Lucca. “Per creare il minor disagio possibile a chi deve transitare da tale strada, verranno effettuate delle deviazioni del traffico in loco che seguiranno il cantiere. La Provincia e il Comune, infatti, hanno studiato le soluzioni più funzionali a rendere la circolazione quanto più possibile fluida anche durante lo svolgimento dell’opera“. L’intervento – effettuato dalla ditta Guidi Gino di Castelnuovo Garfagnana – avrà la durata di circa un mese e rientra nelle opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti.