Iniziative per tutti i gusti e le età Da ViaVinaria alla giornata della salute

Sociale, folclore, cultura. Un mese di maggio che sarà pieno di eventi a Montecarlo. Un programma nutrito. Dopo la marcia di solidarietà "Corri con Paolo" di ieri, sabato 6 maggio, ci sarà la Festa del Donatore, a cura dei Fratres locali, con l’obiettivo della sensibilizzazione sulla donazione in un periodo, quello estivo verso il quale ci stiamo avviando, in cui reperire plasma è sempre stato un grave problema.

Sempre sabato 13, al teatro dei Rassicurati, la Fondazione Alice Benvenuti ETS propone la manifestazione "Sorridi sempre alla vita". Il 18 maggio, alla biblioteca intitolata a Carlo Cassola "Intrecci al femminile", racconti in rosa. Il clou lo avremo nel week-end del 20 e 21 maggio. In quei due giorni, sabato e domenica, una specie di prologo alla festa del vino di settembre con "ViaVinaria", le fattorie montecarlesi apriranno al pubblico nel pomeriggio, come fossero dei monumenti da visitare, per spiegare i segreti delle cantine, con degustazioni e molto altro.

La kermesse è a cura di Pro Loco, Consorzio vini doc, Fisar, Centro Commerciale Naturale e, ovviamente, con la presenza del Comune. Sempre domenica 21, al polo operativo di località Fornace andrà in scena la "Giornata della salute e della prevenzione", a cura della locale Misericordia. Si potranno effettuare esami di varia natura, controlli della pressione, tutto gratuito, per un check-up che è sempre meglio fare periodicamente. Tutto ciò dalle 8 alle 12.

Ma il 21 maggio, sia pure di... rimbalzo, ci sarà pure lo sport, con l’edizione 2023 di "Porcari corre" e che transiterà pure da Montecarlo. Infine, il 30 maggio spettacoli di fine anno scolastico per asili, primarie e medie dell’Istituto Comprensivo montecarlese.

Massimo Stefanini