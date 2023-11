Iniziative natalizie. Apertura agli sponsor

AAA sponsor cercansi. Il Comune di Altopascio cerca soggetti pubblici e privati che vogliano contribuire a dare al territorio un Natale bellissimo. È possibile partecipare alla manifestazione d’interesse, consultabile sul sito del Comune di Altopascio, fino al 28 novembre.

"L’obiettivo - spiegano Adamo La Vigna, assessore al Commercio e Alessio Minicozzi, assessore al Turismo - è quello di rendere il nostro Natale un momento inclusivo, bello, scintillante e collettivo. Per questo ci rivolgiamo a tutte quelle realtà che potenzialmente potrebbero avere voglia, piacere o interesse a partecipare all’organizzazione delle iniziative natalizie. Vogliamo che il nostro territorio sia sempre più attraente e attrattivo: per farlo serve il contributo di tutti, affinché sia davvero una festa globale". In particolare si cercano sostenitori per le luminarie delle vie del capoluogo e frazioni, le scenografie natalizie, gli alberi di Natale e la pista di ghiaccio.

I soggetti interessati potranno scegliere la cifra da investire e in cambio avranno diritto a un’importante visibilità comunicativa con l’esposizione del proprio marchio su tutti i materiali di comunicazione degli eventi sponsorizzati. Alla manifestazione d’interesse possono partecipare soggetti pubblici e privati che non abbiamo conflitti d’interesse in essere con l’amministrazione e che non abbiano pregiudizi nei confronti dell’amministrazione stessa. L’offerta di sponsorizzazione potrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.alt[email protected] entro le 12 di martedì 28 novembre.