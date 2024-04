Iniziative di pubblico interesse. Presentato l’avviso dal Comune

Saranno ritenuti prioritari eventi promossi da carnevali storici e di tradizione; festival musicali di approfondimento di generi moderni; eventi culturali di rilevanza nazionale e di esperienza ultradecennale già inseriti nel calendario e che realizzano l’obiettivo di promuovere produzioni tipiche, capaci di essere promotori del territorio e del sistema turistico locale; iniziative di supporto alla celebrazione di ricorrenze istituzionali; manifestazioni sportive e anche educative. Sono gli ambiti in cui gli organizzatori di questi eventi, fino al 30 settembre 2024, potranno attingere al sostegno economico per l’allestimento e l’organizzazione. Per questo il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi, che ammontano complessivamente a 121 mila euro, rivolti a enti del Terzo Settore, associazioni, gruppi e organizzazioni per la realizzazione di iniziative di pubblico interesse. I contributi saranno concessi per un importo massimo non superiore al 70% delle spese ammissibili.

Le domande possono essere presentate entro il 25 aprile 2024 con le seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso il Comune di Capannori in Piazza Aldo Moro secondo le modalità di apertura degli uffici; invio per PEC all’indirizzo: [email protected] utilizzando come oggetto la dicitura "Avviso concessione contributi iniziative di pubblico interesse". Info 0583 428354. "Il terzo settore, associazioni ed altri soggetti locali hanno un ruolo di rilievo nella promozione – commenta l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, – ecco perché anche quest’anno mettiamo a disposizione le risorse".

M.S.