Iniziano i lavori del ponte a Poggio Ci vorranno 416mila euro

Parte il conto alla rovescia per l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte a Poggio sul torrente Edron, nel comune di Camporgiano, sulla 445 della Garfagnana. La Provincia di Lucca, infatti, ha affidato l’appalto alla ditta Serchio Pali s.r.l. di Lucca, per un importo di circa 416mila euro, in virtù di un’offerta economicamente più vantaggiosa che ha previsto un ribasso del 2,69%. L’avvio dei lavori è previsto per la fine di luglio. "È un intervento importante - spiega Andrea Carrari, consigliere provinciale della Garfagnana e sindaco di Piazza al Serchio - che punta a garantire una sempre maggiore sicurezza sulle strade di nostra competenza e che parte dalla considerazione dell’alto transito di traffico pesante sulla 445 della Garfagnana su cui insiste questa infrastruttura". Le risorse impegnate dalla Provincia provengono da fondi regionali. Dino Magistrelli