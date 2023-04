Inizia oggi la mostra del I Maggio

Finalmente ci siamo. Oggi, sabato 29 aprile, inizia l’edizione numero 61 del Primo Maggio a Fornaci che in realtà ha 63 anni (i due anni del covid la manifestazione è stata annullata) ma non li dimostra per le novità che è sempre in grado di proporre questa grande expo che spazia dalla mostra – mercato dei fiori, alla mostra della motorizzazione che abbraccia tantissimi tipologie di settori, dall’auto, al riscaldamento alternativo, alla buio edilizia, ai macchinari agricoli. Ad esprime soddisfazione per l’avvio della manifestazione è oggi il presidente del Comitato 1° Maggio do Fornaci, Nicola Barsotti.

Il Primo Maggio a Fornaci sarà una ‘tre giorni‘ che inizia stamani e si chiude la sera del 1 Maggio. "Siamo ben consapevoli – dice Barsotti – che tre giorni di mostra comporteranno un grande impegno. Anche questa edizione non mancherà di elementi di novità, che abbiamo inserito all’interno della festa, senza allontanarci dalla natura espositiva che è ormai collaudata e rimane ogni anno gradita a tutti i visitatori".

Barsotti fa sapere che nei locali della palestra, visto il gradimento riscosso negli anni precedenti, avverrà allestita "I sapori della nostra terra"; all’interno della ex Scuola Elementare, e più precisamente nei locali del "Circolino", quest’anno sarà allestita una mostra di Bonsai provenienti da una collezione di una Associazione locale. All’interno della Mostra del Fiore, non mancherà invece l’aiuola didattica allestita dall’Unione dei Comuni della Media Valle, con le piante spontanee che caratterizzano la flora della vallata.

La vera novità è però rappresentata dalla presenza di un particolare stand, davvero molto interessante che sarà allestito per l’occasione dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.