“Inizia male l’anno nuovo sui treni“. Pendolari nella morsa dei ritardi

“Abbiamo cominciato molto male“. Una frase eloquente che, purtroppo, incornicia questi primi giorni del 2024 di rientro al lavoro dalle feste per i pendolari della linea ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla. L’elenco degli imprevisti, con conseguenti ritardi e disagi al moltiplicatore, identifica una sorta di via crucis documentata appunto dall’Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest. Il tutto discende da “un inconveniente sulla linea tra Castelnuovo di Garfagnana e Piazza al Serchio“.

Qualche esempio? Il treno 19147 (Aulla-Pisa) tre giorni fa è stato cancellato da Piazza al Serchio a Pisa. I viaggiatori da Lucca hanno potuto ovviare utilizzando l’autobus sostitutivo da Lucca a Pisa con le stesse fermate del treno. Ulteriori provvedimenti: treno 19151 (Minucciano-Pisa) è stato cancellato da Minucciano a Piazza al Serchio. Il treno 19151 (Piazza al serchio-Pisa) viaggiava dunque con 18 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. E non è stato l’unico. Anche il convoglio 19145 (Pisa-Aulla) viaggiava da 18 minuti a 34 minuti di ritardo.

Difficoltà anche per gli utenti del treno 19200 (Lucca-Piazza al Serchio) che ha accumulato mezz’ora di ritardo. Treno 19159 (Piazza al Serchio-pisa) si è portato dietro un “carico“ di 18 minuti, così come il 19155 Pisa-Aulla. I pendolari del 19195 sulla linea Aulla-Lucca hanno dovuto fare i conti con 23 minuti di ritardo, ma è andata peggio a quelli del 19202 (Lucca-Aulla), che è transitato con 30 minuti di ritardo. Peggior sorte è toccata al treno 19202 (Lucca-Aulla), che è stato direttamente cancellato da Piazza al Serchio a Aulla, i viaggiatori in questo caso hanno dovuto ripiegare su un autobus sostitutivo. Cancellato anche il treno 19207 (Aulla-Lucca) da Aulla a Piazza al Serchio: anche in questo caso l’ente ferrovie ha predisposto il servizio sostitutivo con autobus da Aulla a Piazza al Serchio osservando anche le fermate su richiesta in discesa dei viaggiatori fino a Lucca. Altri ritardi sul 19197 sulla Aulla-Lucca.

“Sarebbe importante farsi chiarire il motivo dell’inconveniente tra Castelnuovo e Piazza al Serchio dopo 7 mesi di chiusura“, è il proposito dell’Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest dopo una giornata complessivamente da dimenticare. “Una tragedia“, è uno dei commenti sulla pagina social dell’associazione. “In Italia è una cosa normale, complimenti“. Un anno che inizia con il freno a mano tirato.