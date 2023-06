Inizia la battaglia per la Geal “E’ un modello e non si tocca”

"La Geal è un modello e non si tocca": la difesa dell’azienda lucchese che gestisce acqua e fognature sarà totale da parte della Lega. Lo ribadisce alla vigilia del consiglio comunale aperto sull’acqua il capogruppo della Lega in Comune Armando Pasquinelli.

Il centrosinistra ha chiesto un consiglio comunale aperto sul tema dell’acqua: qual è la vostra posizione su un argomento di particolare importanza per Lucca?

"Il tema dell’acqua è un tema fondamentale, direi esistenziale, soprattutto per Lucca e per i lucchesi per cui ben venga una riflessione importante e senza pregiudizi da parte di tutte le forze politiche su questo argomento. Al riguardo è bene ricordare che se oggi Geal è in pericolo lo si deve alle scelte politiche regionali del Pd che ha dimostrato di avere scarsa visione e di essere troppo fiorentino-centrico. Dal punto di vita ideologico invece mi preme ricordare che per la Lega, data per scontata che la proprietà di questo bene è pubblica, è dirimente la questione della sua gestione che va affrontata pragmaticamente. La Geal per per la Lega è un modello, ed in questo senso, non si tocca"

A proposito, il centrodestra ha ereditato la Geal come le altre municipalizzate dal centrosinistra: che situazione avete trovato?

"Torno a ripetere che la nostra società è, nel panorama generale, un gioiello che tutti ci invidiano. Fin dagli inizi la sana collaborazione tra pubblico e privato ha prodotto utili sia in termini finanziari che di servizi alla comunità. E’ un sistema virtuoso che va al di là del colore politico dei suoi amministratori pubblici. Se qualcuno crede di portare via ai lucchesi l’acqua e questo modello deve sapere che troverà la Lega pronta a dare battaglia e mettersi di traverso".

Sul presidente, ora dimessosi, Gianmarco Mancini si sono incentrate dure polemiche per la presunta inconvertibilità dell’incarico: sempre convinti che potesse tenere la carica?

"ll presidente della Geal lo nomina Lucca Holding per cui nostro deve essere inteso come persona all’altezza della situazione. L’avvocato Mancini per storia personale e competenza aveva, come l’odierno dottor Buchignani, tutti i requisiti formali e sostanziali per svolgere al meglio il suo lavoro. Ribadisco che la presunta inconferibilità dell’incarico semplicemente non esisteva ed è stata una epifania del peggior modo di far politica da parte dell’opposizione e del suo leader Raspini".

Perché non avete fatto in modo che rimanesse evitando di ‘avallare‘ in qualche modo la richiesta di dimissioni avanzata dal centrosinistra?

"E’ stato il senso di responsabilità, al quale rendo merito, del presidente Mancini e la sua valutazione personale di tutta la vicenda che lo ha riguardato, che ha portato alle sue dimissioni, dimostrando come chi sta in lega fa politica o presta servizio non per la ‘cadrega‘ ma solo per passione e senso di responsabilità".

Nel 2025 scade la convenzione con Geal, ormai la scadenza è dietro l’angolo: come intendete muovervi?

"La Lega crede nel sistema Geal Spa (misto pubblicoprivato): siamo consapevoli che gli spazi di manovra nel quadro della folle legge regionale (69 del 2011), sono stretti ma la Lega farà tutto il possibile perché Lucca non perda terreno nella gestione di un bene essenziale".

Fabrizio Vincenti