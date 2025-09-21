Ingresso e uscita più sicuri dei giovani alunni grazie ai nonni “vigili“

Arrivano i nonni vigili alle scuole di Capannori. Come da noi anticipato, saranno i volontari e le volontarie delle associazioni Anteas della Piana est e Auser, grazie al quale l’entrata e l’uscita da scuola per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado capannoresi viene resa più sicura. Il servizio realizzato in convenzione con il Comune, si svolge presso i plessi scolastici che si trovano vicino ad alcune delle strade più transitate del territorio: le scuole secondarie di primo grado di Capannori, San Leonardo in Treponzio e Camigliano e le scuole primarie di Guamo, Lammari, Lunata, Segromigno in Piano, Capannori e Camigliano. I volontari, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occupano della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata e oltre a contribuire alla sicurezza stradale vigilando gli attraversamenti pedonali e altri punti sensibili, possono anche fare segnalazioni alla polizia municipale su tutto quello che accade attorno alla scuola.

A distanza di pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, le presidenti delle due associazioni Anna Maria Fanucchi, presidente di Anteas della Piana Est e Gianfranca Bertini, presidente di Auser, insieme ad alcuni volontari e volontarie, ieri (venerdì) sono state ricevute in Comune dall’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti, che le ha accolte insieme alla comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi. "Attività sempre più apprezzata – commenta l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti sempre più apprezzata, oltre che dall’amministrazione, anche dalle famiglie, dagli insegnanti e dal personale delle scuole. Un’attività significativa anche dal punto di vista educativo per il rapporto di fiducia che si viene ad instaurare tra studenti e volotnari che ringraziamo". Ma.Ste.