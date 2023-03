Infrastrutture, personale e servizi adeguati

Nel consiglio comunale convocato a Fosciandora sul tema Sanità, tante le situazioni di disagio emerse e, in conclusione dei lavori, il sindaco Moreno Lunardi con i suoi consiglieri hanno deciso di redigere una mozione votata all’unanimità. Conclusioni e riflessioni da presentare nella prossima Conferenza Zonale dei Sindaci, come nell’ambito di futuri incontri istituzionali in programma, oltre che agli Enti preposti. Alle istituzioni il Consiglio chiede di profondere il massimo sforzo perché possano essere effettuati gli investimenti necessari a una Sanità pubblica dignitosa per la Valle. Non solo, dunque, risorse per le infrastrutture, che di per sé rischiano di rimanere delle cattedrali nel deserto, ma anche e soprattutto sull’assunzione e formazione del personale. In riferimento a ciò, si sottolinea la necessità di individuare le soluzioni contrattuali e normative necessarie affinché i posti vacanti nella sanità della Valle possano essere occupati in ottica di adeguatezza e stabilizzazione. Inoltre, auspicata anche una mobilitazione generale e consapevole che consenta di pretendere e ottenere servizi di emergenzaurgenza adeguati, una diagnostica di base efficiente, un’attività ambulatoriale che copra le patologie prevalenti, una degenza conforme alle attività di base e necessarie, in area medica e chirurgica, di un ospedale periferico, oltre a una medicina territoriale e di base che tenga conto delle specificità territoriali.

Fiorella Corti