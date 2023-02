Informazione e prevenzione contro i tumori "Progetto Martina", successo al "Civitali"

E’ stata l’Aula Magna del liceo classico "Machiavelli" ad ospitare l’incontro promosso dai Lions Club Lucca Host e Antiche Valli con gli alunni delle quarte e delle quinte del "Civitali", indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, che hanno partecipato all’incontro di formazione del "Progetto Martina". "Questo progetto - si legge sul sito della scuola - , che ha per obiettivo la prevenzione in ambito oncologico, è rivolto agli adolescenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica e delle autorità lionistiche che hanno presentato le finalità del progetto, la dottoressa Melchiorre ed il dottor Roggi, membri Lions, hanno offerto agli alunni una dettagliata panoramica sugli aspetti più significativi inerenti l’informazione, l’approfondimento sulle cause e le prospettive di cura che, attualmente, fanno parte dei protocolli sanitari". Per i Lions (in foto) hanno partecipato il presidente del Lucca Host Giacomo Cai, i soci Alessandro Colombini, Guido Roggi e Maria Carla Giambastiani, Daniela Melchiorre (past president del Club Antiche Valli) e Paola Mazzoni (presidente Lions Club Antiche Valli). Notevole e molto interessata la partecipazione degli studenti.