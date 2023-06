Info point di piazza Umberto Studenti a lavoro in estate

Associazione commercianti + Scuola = Infopoint a Castelnuovo. Era una promessa che le parti avevano concordato lo scorso anno e che è stata mantenuta.

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, infatti, in collaborazione con l’Isi Garfagnana ha potenziato l’info point di piazza Umberto, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Dopo l’inizio del progetto lo scorso anno, ecco che quest’anno la proficua collaborazione con l’Istituto, che raggruppa tutte le Superiori di Castelnuovo, ha portato ad avere quasi 20 studenti disponibili per mantenere aperta la vecchia edicola della centrale piazza Umberto.

Fino al 30 agosto, tutti i giorni, eccetto la domenica, la storica saracinesca si alzerà dalle 9,30 alle 12,30 per fornire informazioni ai turisti, sia sugli eventi organizzati dall’associazione sia in generale su tutto ciò che accade in Garfagnana.

I ragazzi distribuiranno anche depliant turistici e quelli degli eventi estivi forniti dalla Pro Loco e dal centro Iat. Inoltre saranno presenti anche alcuni gadget turistici grazie alla mano dell’artista Tullio Bonuccelli che ha disegnato un logo tutto originale che recita: Garfagnana, fortezza di fortezze. Rappresentata c’è appunto una fortezza con alle spalle l’inconfondibile profilo dell’Omo Morto ovvero della Pania della Croce.

Inoltre, l’infopoint è stato dotato di uno schermo che a breve sarà inaugurato e che conterrà informazioni sul capoluogo oltre ad essere, come da progetto, un museo multimediale per conoscere i personaggi che hanno portato il nome di Castelnuovo alla ribalta nazionale e internazionale.

"Lo scorso anno – spiega la professoressa Bertelli – fu una prova che ebbe successo e gli alunni rimasero entusiasti. Quest’anno ben due classi si sono rese disponibili, la 3A e la 3 B di Ragioneria con gli insegnanti William Catoni e Paolo Ferrara.

Ogni giorno saranno due o tre alunni presenti nel chiosco dell’Infopoint per tre ore. Sono alunni in grado di parlare tre lingue straniere e dunque molto utili per dare informazioni e fare accoglienza ai numerosi turisti stranieri che già cominciano in questi giorni ad arrivare in Garfagnana". Iniziativa particolarmente apprezzata dalla Confcommercio, che promuoverà l’idea con l’obiettivo di allargarla sempre più.

Dino Magistrelli