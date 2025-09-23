Inferriata conficcata nel braccio mentre lavora, giovane operato col supporto dei vigili del fuoco

Marlia (Lucca), 23 settembre 2025 – Un intervento complesso e inaspettato ha visto protagonistii vigili del fuoco del comando di Pisa. Alle 20.36 di ieri, 22 settembre la squadra è intervenuta all'ospedale Cisanello per supportare i medici del policlinico in un delicato intervento chirurgico, finalizzato a rimuovere un corpo estraneo dal braccio di un ragazzo.

Il giovane, originario di Marlia, era stato soccorso nel tardo pomeriggio a seguito di una caduta mentre lavorava in giardino. Durante i lavori, il ragazzo era finito su un'inferriata munita di punte che si era conficcata nel suo braccio. Immediatamente soccorso dai Vigili del Fuoco di Lucca e dal personale del 118, è stato poi trasferito a Pisa per l’intervento chirurgico. All’Ospedale Cisanello, il personale sanitario, specializzato in chirurgia vascolare, ha dovuto affrontare una situazione difficile: rimuovere una parte dell’inferriata che era penetrata profondamente nel braccio del giovane.

Qui sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, che, in stretto coordinamento con i medici, hanno contribuito a completare l'operazione di estrazione, permettendo ai chirurghi di operare con precisione. L’intervento, pur nella sua singolarità, ha avuto esito positivo, grazie anche alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco e gli specialisti sanitari. L'operazione ha così permesso al ragazzo di essere assistito con successo, evitando complicazioni gravi.