Infermieri incontrano il sindaco Criticità e prospettive del ruolo

Ruolo, evoluzione, punti di forza e criticità della figura dell’infermiere nel panorama sociosanitario nazionale e, in particolare, della Piana. Questi gli argomenti chiave dell’incontro che si terrà domani, venerdì 23 giugno, alle 15 all’auditorium San Romano tra il sindaco Mario Pardini, il consigliere comunale con incarico alla sanità Alessandro Di Vito e gli infermieri che operano sul territorio, nel settore pubblico, nel privato e anche i liberi professionisti. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Lucca (Opi) e prevede la partecipazione del suo presidente, Gabriele Ciucci.

Il confronto, aperto alla cittadinanza, che arriva dopo quello che gli amministratori hanno già avuto con i medici, nasce dall’esigenza di un dialogo aperto con le professioni sociosanitarie. In particolare, i veloci cambiamenti che stanno riguardando la figura dell’infermiere, figure sempre più autonome e fondamentali nell’assistenza al paziente, impongono una doverosa riflessione sulle condizioni in cui gli stessi operano, oltre che la necessità di ascoltare le loro istanze e proposte.

La finalità dell’incontro - al pari di quello che si è svolto con i medici il 10 giugno - è quella di ascoltare gli addetti ai lavori sulle questioni sanitarie del territorio, delle case di cura e del San Luca. “Il futuro che ci aspetta prevede una pianificazione sanitaria dove più professioni saranno, in base alla loro competenza, coinvolte nel percorso sanitario e sociale del cittadino – sottolinea il consigliere Di Vito – e lo stesso infermiere con il suo ruolo principale sull’assistenza e la programmazione dei bisogni assistenziali si troverà ancora di più a lavorare in piena autonomia e in un ambito di équipe sanitariasocio sanitaria“.