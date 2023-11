Infermieri e Oss professioni a confronto. Giornata di studi

Per precisare le competenze di OSS e infermieri e per facilitare la collaborazione tra queste due figure professionali tanto importanti nel sistema sanitario, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Lucca organizza per mercoledì 8 dalle 14.30 nell’auditorium di San Francesco una giornata di studio, aperta anche alla cittadinanza. Il corso è curato da Laura Bertolotti, responsabile scientifico di OPI Lucca e rilascia crediti formativi per i professionisti iscritti all’Ordine. Introduzione di Gabriele Ciucci, presidente OPI Lucca e interventi di Carmelo Gagliano e Giannantonio Barbieri. A seguire, dibattito e test di valutazione.