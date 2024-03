“Indicazioni per i ciak?. Solo libri entro il 2001“

Tra i protagonisti di questi primi ciak del film interpretato da Dustin Hoffman e Helen Hunt (nel cast anche Laura Morante e Sofia Boutella) ci sarà anche la nostra splendida Piazzetta del libro, una vera “istituzione“ in città. “Per ora non ci hanno dato particolari istruzioni – dicono i gestori delle storiche bancarelle del libro usato –. Hanno rinviato la data delle riprese a lunedì, verranno in questi giorni a organizzare gli allestimenti e le luci, molto più potenti rispetto alle nsotre. A noi hanno detto soltanto di non esporre libri datati oltre il 2001“. I dettagli fanno la differenza e quando si tratta di pellicole con nomi di questa caratura nulla può essere lasciato al caso.

Il film narra infatti la storia di uno scrittore newyorkese che si concede un anno sabbatico per visitare Lucca, alla ricerca delle sue lontane origini italiane, un’occasione per riflettere sulla vita, il passato e le scelte fatte. E tutto ciò accade dopo la tragedia delle Torri Gemelle, nel 2001. Proprio per questo le torri continueranno a rivestire un ruolo particolare, compresa la nostra Torre Guinigi dove saranno girate alcune scene clou. “Non so se transenneranno la piazza – dicono i gestori de La Piazzetta del Libro –, ma è chiaro che qualche disagio sarà inevitabile. Val comunque la pena per un film di questo livello, con due premi Oscar. Una pubblicità per noi e per la città decisamente senza uguali“.

L.S.