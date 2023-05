Indaga la Procura, area sotto sequestro Aperto un fascicolo per omicidio colposo

L’ennesima morte bianca quella di Ugo Orsi, che ieri mattina ha perso la vita in una cava a Minucciano, durante il lavoro. Motivo per cui sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso, sono intervenuti anche gli operatori del Dipartimento della Prevenzione dell’Asl (prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). Dai loro accertamenti si saprà di più sulla dinamica dell’incidente mortale. Da una prima e sommaria ricostruzione, pare che l’operaio stesse lavorando su un blocco di marmo, per il quale era prevista l’estrazione, quando un pezzo si è staccato cadendogli addosso. Il grande masso lo ha colpito alla testa, non lasciandogli scampo. Il 55enne si trovava da solo in quel momento, i suoi colleghi erano al lavoro distanti da lui, ma sempre all’interno dell’area. Il rumore sordo, però, deve aver attirato la loro attenzione e una volta arrivati in aiuto del collega, hanno subito intuito la gravità della situazione.

Saranno le indagini a chiarire le circostanze e a dare risposte agli inquirenti anche su eventuali responsabilità. Per il momento l’iter avviato dalla Procura di Lucca è quello di prassi. Il pm di turno, Alberto Dello Iacono, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza persone inserite nel registro degli indagati, e ha disposto il sequestro di tutta l’area lavorativa.

Nei prossimi giorni disporrà anche l’autopsia o l’esame esterno sulla vittima, che rimane quindi a disposizione della Procura.

Tere.Sca.